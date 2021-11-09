КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду, это значит, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти, говорится в материале издания "РБК-Украина", опубликованном во вторник. Иванов назвал ГТС Украины "ржавой рухлядью"

"Украина откажется от практики ограничения цены на газ и услуг по теплоснабжению и подаче горячей воды. Это условие содержится в обновленном меморандуме сотрудничества с МВФ. Цены с мая следующего года должны будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения", — пишет издание, ссылаясь на текст обновленного меморандума, который есть в его распоряжении.

Издание отмечает, что, когда цену только устанавливали, формально она была рыночной, поскольку позволяла поставщикам получать небольшую прибыль. Однако после того, как стоимость газа на споте в Европе резко выросла и превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, фиксированная цена оказалась в три-четыре раза "ниже рынка".

В статье отмечается, что финансовое положение НАК "Нафтогаз Украины" после этих изменений улучшится уже в 2022 году. Это случится "по мере приближения к рыночным условиям формирования цен после истечения срока действия текущего годового контракта", сказано в меморандуме. В Минске рассказали о поставках электроэнергии на Украину

В кабмине официально не комментируют содержание меморандума. Тогда как не под запись один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, рассказал "РБК-Украина", что при подготовке документа исходили из того, что весной импортная цена газа существенно снизится, а потому роста тарифов на Украине удастся избежать. "Мы пока прогнозируем, что цена (по новому годовому контракту – ред.) будет плюс-минус такая же, как сейчас", – цитирует издание собеседника.

На уровне действующей цена может остаться лишь в случае падения мировой цены ниже 300 долларов. Это может произойти после покрытия дефицита газа в Европе Россией за счет увеличения поставок через Украину, на что РФ пока не идет, пишем СМИ.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся средств в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.