КИШИНЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что рост тарифа на газ на 240% является геноцидом, который могли спровоцировать лишь безграмотные чиновники. Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Ранее власти этой страны договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в течение 5 лет при условии проведения в 2022 году аудита задолженности компании "Молдовагаз". Сейчас в Молдавии введен режим ЧП из-за ситуации в энергетике. Поэтому Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. С 1 ноября тариф для потребителей вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

На своей странице в Facebook Кику написал: "Геноцид. Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников".

По его мнению, с каждой тысячи кубометров газа власти будут получать около 47 долларов. Кику уверен, что большинство жителей страны не смогут платить по новому тарифу. В Молдавии рассказали о соглашении с "Газпромом" по долгу за газ

При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в "Молдовагазе" взяли за основу цену в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были учтены затрата на транспортировку и распределение газа. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.

Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров. В случае газотранспортных сетей тариф вырос на 298 долларов за тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.