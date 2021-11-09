Экс-премьер Молдавии Ион Кику: рост тарифа на газ на 240% является геноцидом
КИШИНЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что рост тарифа на газ на 240% является геноцидом, который могли спровоцировать лишь безграмотные чиновники.
Ранее власти этой страны договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в течение 5 лет при условии проведения в 2022 году аудита задолженности компании "Молдовагаз". Сейчас в Молдавии введен режим ЧП из-за ситуации в энергетике. Поэтому Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. С 1 ноября тариф для потребителей вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.
На своей странице в Facebook Кику написал: "Геноцид. Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников".
По его мнению, с каждой тысячи кубометров газа власти будут получать около 47 долларов. Кику уверен, что большинство жителей страны не смогут платить по новому тарифу.
При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в "Молдовагазе" взяли за основу цену в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были учтены затрата на транспортировку и распределение газа. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров. В случае газотранспортных сетей тариф вырос на 298 долларов за тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.
https://1prime.ru/energy/20211109/835162603.html