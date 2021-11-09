МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин обсудит на совещании с кабмином 10 ноября меры по предотвращению негативного влияния энергетического кризиса на экономику РФ.
В сообщении отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику. С докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов.
Кроме того, в обсуждении ситуации с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://1prime.ru/energy/20211109/835164110.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook