МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин обсудит на совещании с кабмином 10 ноября меры по предотвращению негативного влияния энергетического кризиса на экономику РФ. Правительство приняло меры для сглаживания последствий газового кризиса

В сообщении отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику. С докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов.

Кроме того, в обсуждении ситуации с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.