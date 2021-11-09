МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе останутся на относительно высоком уровне, несмотря на рост поставок газа "Газпрома", поскольку на них продолжит оказывать влияние сезонный фактор, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Газпром" начал закачку газа в пять европейских хранилищ

"Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России, после чего должен приступить к увеличению уровня запасов в своих ПХГ в Европе. Во вторник, 9 ноября, компания объявила, что начала выполнять план на ноябрь по закачке газа в пять европейских ПХГ.

"Значимый рост поставок из России мог бы помочь стабилизировать цены на газ, но они все равно, скорее всего, будут оставаться относительно высокими до окончания отопительного сезона в марте-апреле", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, судить о значительности роста поставок "Газпрома" на рынок Европы пока преждевременно, для этого нужна динамика одной-двух недель. При этом он предположил, что когда компания приступит к заполнению техническим газом второй нитки "Северного потока 2", то это может вновь привести к снижению прокачки по газопроводу "Ямал-Европа". Fitch ожидает роста поставок "Газпрома" в Европу

"Говорить о глубокой коррекции цен на европейских хабах рано — сезонный фактор будет удерживать цены на высоком уровне. Скорее, мы пока видим реакцию на снижение цен в Северо-Восточной Азии, которое наблюдается уже несколько недель", — отмечает он.

При этом, говорит Белогорьев, стоит также понимать, что увеличение поставок российского газа, скорее всего, почти целиком обусловлено необходимостью сильно запоздалого заполнения ПХГ. "То есть дополнительный газ "закапывается" в землю, а не идет на рынок", — заключает эксперт.