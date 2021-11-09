КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Энергетический кризис на Украине приведет полному или частичному обвалу экономики страны, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

"Как по мне, то, что происходит в последние несколько лет — это коллапс в системе энергоуправления. Мы и в прошлом, и в этому году вынуждены были импортировать электроэнергию и останавливать наши электростанции… У нас еще не наступил отопительный сезон, на улице плюс 15 градусов, а мы уже аварийно импортируем электроэнергию из Белоруссии. Это означает, что украинская энергосистема полностью разбалансирована и не может работать… Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею в виду, что это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам. Это приведет к полному или не полному обвалу экономики Украины. Экономика такая как у нас основывается на дешевой электроэнергии", — заявил Попенко на пресс-конференции.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.