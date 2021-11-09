МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Дополнительная мощность для поставки газа через газотранспортную систему на границе Украины и Словакии частично забронирована на среду по результатам суточного аукциона, свидетельствуют данные торговой платформы Regional Booking Platform (RBP). Эксперт предрек обвал экономики Украины из-за энергокризиса

Так, в точке соединения Ужгород — Вильке Капушаны предлагалось дополнительно забронировать мощность в 85,7 миллиона кубометров, из которых выкуплено было только 19,2 миллиона. Данных о том, кем были забронированы эти мощности, в информации о результатах аукциона нет.

Однако аналогичный аукцион на вторник завершился тем, что из предложенных 85,7 миллиона кубометров было выкуплено 10 миллионов. Позднее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что эта мощность была забронирована "Газпромом". Примерно на этот же объем выросли и заявки на прокачку газа через станцию Вильке Капушаны в Словакию по ужгородскому газовому коридору.

В итоге, общий транзит российского газа через украинскую территорию 9 ноября вырос до 100,2 миллиона кубометров в сутки с 88 миллионов днем ранее, заявили в Киеве. Это все еще ниже забронированных "Газпромом" по контракту на 2021 год 109 миллионов кубометров в сутки.

"Газпром" ранее во вторник объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, указывая на хранилища в Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".