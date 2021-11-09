МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились более чем на 11%, опустившись ниже 840 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. "Газпром" не бронировал допмощностей для транзита через Украину на среду

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались в районе 890-930 долларов, а к концу торговой сессии резко опустились — до 838,4 доллара, что на 11,6% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня — примерно 950 долларов.

Снижением цен рынок чутко реагирует на увеличение поставок российского газа. Так, вечером 8 ноября возобновилась прокачка из Польши в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа". Поставки к сегодняшнему утру, превысив 850 тысяч кубометров в час, увеличились с вечера понедельника более чем вдвое. В течение дня поставки колебались от 860 до почти 875 тысяч кубометров в час. При этом "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортных систем (ГТС) для транзита газа через Польшу и Украину на среду.

Сегодня выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал — Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров к уровню понедельника. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.