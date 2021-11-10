МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэнерго Николай Шульгинов на заседании Совфеда в среду расскажет сенаторам о реализации приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры страны, следует из повестки СФ. Минэнерго США дало прогноз по цене и спросу на нефть

Также сенаторы обсудят международные соглашения, в том числе о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников СНГ, протокол о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, а также соглашения с Южной Осетией о порядке назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим.

Сенаторы рассмотрят законы о расширении перечня доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. По словам зампредседателя социального комитета СФ Елены Бибиковой, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, пополнят бюджет Пенсионного фонда.

Рассмотрят парламентарии закон, повышающий ответственность участников региональных инвестиционных проектов (РИП) за неисполнение взятых ими на себя инвестиционных обязательств. Согласно документу, участник РИП будет лишаться своего статуса и положенных ему налоговых льгот в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений. В этом случае участник РИП должен будет вернуть в бюджет всю полученную им сумму льготы по налогу на прибыль за весь период нахождения организации в реестре участников РИП.

Обсудят сенаторы и изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям работников. По словам главы социального комитета СФ Инны Святенко, с принятием изменений работодатель будет иметь право привлекать работника, имеющего несовершеннолетних детей, к сверхурочной работе, работе в ночное время, а также отправлять его в командировку "только с письменного согласия самого работника".

Кроме того, лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будет предоставляться право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

Изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации" уточняют условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти лица, при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, признаются впервые ищущими работу, пояснил член соцкомитета Мухарбек Барахоев. По его словам, принятие этого закона позволит создать равные условия для всех детей-сирот при получении пособия по безработице в повышенном размере, а также повысит уровень доступности социальной поддержки данной категории граждан.