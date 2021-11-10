Минэнерго России может продлить программу модернизации ТЭС
Минэнерго России рассматривает вопрос продления программы модернизации ТЭС на 10 лет с 2031 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго рассматривает продление программы модернизации ТЭС на 10 лет с 2031 года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Да, будем предлагать продление программы модернизации после 2031 года. Квоты пока не обсуждаем. Надо посмотреть, как будут работать инновационные турбины", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".
"Прорабатываем пока на десять лет с 2031 года, подходы находятся в проработке", — добавил он, отметив, что конкретные предложения планируется озвучить в 2022 году.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе.