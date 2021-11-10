МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго рассматривает продление программы модернизации ТЭС на 10 лет с 2031 года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Глава Минэнерго расскажет о развитии энергетической инфраструктуры страны

"Да, будем предлагать продление программы модернизации после 2031 года. Квоты пока не обсуждаем. Надо посмотреть, как будут работать инновационные турбины", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

"Прорабатываем пока на десять лет с 2031 года, подходы находятся в проработке", — добавил он, отметив, что конкретные предложения планируется озвучить в 2022 году.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе.