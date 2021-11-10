МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Корректировка демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо при необходимости может обсуждаться, но делать это просто так нельзя, нужно понимать цель изменений, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Минэнерго России спрогнозировало уровень добычи нефти

"Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать, для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

Вице-премьер РФ Александр Новак в ноябре поручил проанализировать работу топливного демпфера и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.