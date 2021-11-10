МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России не верит в эффективность производства водорода с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями (ПЭС), сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". В Минэнерго прокомментировали вопрос либерализации оптовых цен на газ

Отвечая на вопрос, будут ли в России крупные энергетические низкоуглеродные проекты, вроде новых ГЭС или АЭС, направленные только на производство водорода, Шульгинов сказал: "Если вы подводите к приливным электростанциям, то я не совсем в них верю".

Шульгинов пояснил, что крупная приливная электростанция строится минимум 20 лет, оценки воздействия на окружающую среду пока никто не проводил.

"Пока даже непонятно, какой инвестор за это возьмется. Заметьте, компании, которые занимаются гидростроительством, эксплуатацией ГЭС, в эту тему не спешат идти", — отметил министр.

"Такие проекты могут работать только в изолированной системе. Во-первых, если выработка будет снижаться, то нужно отключать систему электролизеров, то есть качество водорода будет под вопросом. Кроме того, нужен постоянный источник энергии. Второе — если речь идет о проекте с использованием морской воды, то ее нужно опреснять, а это тоже дополнительные расходы", — пояснил риски глава Минэнерго.

Президент РФ Владимир Путин в октябре поручил правительству России до марта изучить создание центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями.

Приливная электростанция — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, которые возникают при гравитационном взаимодействии Земли с Луной и Солнцем. Учитывая "пульсирующий" характер приливов, энергию ПЭС можно использовать при совместной работе с тепловыми электростанциями для покрытия пиковых нагрузок в электросетях, а в остальное время ее агрегаты могут аккумулировать электроэнергию.