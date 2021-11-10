МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть и электроэнергию подвержены волатильности, однако к концу 2022 года цены на энергоносители стабилизируются, при этом стоимость нефти снизится до 60 долларов за баррель марки Brent, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер. В Ираке рассказали, как покрыть высокий спрос на энергоносители в Европе

"Сегодня энергетический рынок находится на "пике" и подвержен волатильности, которая характерна для этого периода. Если мы посмотрим на то, что будет происходить дальше на горизонте, мы считаем, что рынки и цены нормализуются к концу 2022 года, при этом цены (на электроэнергию – ред.) упадут до 20 евро за МВт.ч в Европе и до 3 долларов за 1 миллион БТЕ (битанских тепловых единиц — ред.) в США", — прогнозирует он.

"По нефти могу сказать наш прогноз: стоимость нефти марки Brent постепенно снизится до уровня в 60 долларов за баррель к концу 2022 года", — добавил эксперт.

К текущему моменту, стоимость нефти Brent колеблется недалеко от уровня в 84 доллара за баррель. Нефтяные котировки 25 октября поднимались до 86,7 доллара за баррель, обновив максимум с 2018 года.

"Принятые решения правительств по ограничению экономической деятельности в связи с эпидемиологической обстановкой привели к резкому падению. Последующее введение определенных мер стимулирования привело к достаточному быстрому восстановлению. Как это связано с энергетическим рынком? Если мы смотрим на энергетику – это очень сложная цепочка поставок. Цепочка поставок энергоносителей и связанный с ней бизнес медленно реагируют на такую резкую динамику спроса и предложения", — говорит Рюкер.

По словам эксперта, сейчас цены на нефть определяет политика, в первую очередь, стран-поставщиков нефти, в то время как, например, Индия, Китай, США и страны Европы хотели бы вернуться на путь нормализации цен.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.