МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов среды снижаются более чем на 8%, ниже 800 долларов за тысячу кубометров, на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 791,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10.07 мск чуть подросла — до 793,2 доллара, что на 8,4% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.