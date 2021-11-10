МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России допускает некоторую корректировку в 2022 году демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В Минэнерго считают, что без топливного демпфера бензин стоил бы дороже

"Работает для снижения волатильности цен на оптовом рынке, на бирже, так называемый демпфирующий механизм. Он работает, как бы его не критиковали, он дает свой положительный результат….Мы работаем над ним, чтобы в следующем году, возможно, рассмотреть еще его работу, может быть, внести какие-то коррективы", — сказал министр в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

В качестве примера эффективности демпфера Шульгинов привел статистику: цена бензина на бирже с начала года выросла на 13%, экспортная альтернатива — на 60%, а розничные цены — чуть меньше чем на 6%. "Работает", — заключил министр, оценивая механизм. Глава Минэнерго напомнил, что, по расчетам министерства, без топливного демпфера розничная стоимость бензина была бы выше на 15 рублей.

Глава Минэнерго напомнил, что задача министерства — сдерживать рост цен на топливо в рамках инфляции. ЦБ РФ ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года будет находиться в интервале 7,4-7,9%, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4%. Цена зимнего дизельного топлива обновила рекорд на бирже в России

Работу топливного демпфера и целесообразность его корректировки на 2022 год в ноябре поручил проанализировать вице-премьер РФ Александр Новак.

В этом году в работу механизма уже вносили изменения. В июле президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, установленными ранее на 2021 и 2022 годы, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.