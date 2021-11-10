ИЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. На складах украинских ТЭС запасы угля составляют 447,9 тысячи тонн. Это на 310,4 тысячи тонн меньше гарантированных запасов. По этой причине 62 энергоблока на ТЭС не работают, заявил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Угольная петля. Почему Россия и Белоруссия вновь помогают Украине

Как сообщила ранее "Укрэнерго", на у ноября запасы угля на ТЭС в стране составляли 542,8 тысячи тонн. В министерстве энергетики страны ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из них 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".

Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые в обязательном порядке необходимы стране согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

"По состоянию на 10 ноября 2021 на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тысячи тонн угля. Это на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тысяч тонн", — пишет Гончаренко в мессенджере Telegram. Он ссылается на имеющиеся в его распоряжении оперативные данные. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

Он отметил, что на 15 ТЭС страны эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью около 4,1 тысячи МВт. 62 энергоблока не работают, 25 из них — из-за отсутствия топлива.

"На четырех АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тысячи МВт, четыре энергоблока находятся на ремонте. Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планирует делать власть, чтобы решить этот крайне важный вопрос", — пишет парламентарий.