МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России за январь-сентябрь 2021 года выросла на 3,3%, до 68,8 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова. Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

В то же время за год, с конца сентября 2020 года, задолженность населения выросла только на 2,2%.

В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец сентября составили 309,2 миллиарда рублей, что на 3,6% выше показателя год назад. "По федеральным округам выделяется в "красной зоне" только Уральский федеральный округ…. По группам потребителей — выделяется бюджетная группа", — отметил Чернов.

За январь-сентябрь уровень расчетов на розничном рынке составил 99%, это на 0,7 процентного пункта лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время прирост задолженности на оптовом рынке за десять месяцев составил 12,12 миллиарда рублей, таким образом задолженность на начало ноября составила 84,99 миллиарда рублей.

"Существенное ухудшение расчетов отмечается по потребителям Северо-Кавказского федерального округа. По сравнению с прошлым годом ухудшение в октябре составило 25,7%", — сказал Чернов.