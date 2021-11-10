ГЛАЗГО, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА Новости замглавы министерства Павел Сорокин. Минэнерго допустило корректировку топливного демпфера в 2022 году

"Вопрос находится в проработке, совместно с компаниями", — сказал Сорокин.

Комментируя возможность других компаний, помимо "Газпрома", принять участие в проекте, замминистра отметил: "Мы прорабатываем это с отраслью, смотрим, какие варианты будут наиболее эффективными. Мы прорабатываем вопрос, естественно, в приоритете с "Газпромом", который имеет там ресурсную базу".

Президент России Владимир Путин поручал правительству вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. Поручение было дано по итогам совещания о развитии ДФО, прошедшего 2 сентября. "Газпром" максимально повышает транзит газа через Украину

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов в сфере производства топлива из газового конденсата. В соответствии с документом стороны изучат возможность строительства на Сахалине завода по производству топлива из газового конденсата, включая авиационный керосин, сообщало правительство области.

По словам Лимаренко, благодаря собственному производству в области бензин и дизельное топливо могут стать более доступными для автовладельцев. Согласно документу, Сахалинская область разработает технико-экономический анализ проекта, и по его результатам стороны определят возможную конфигурацию завода, основные параметры и оценят экономическую целесообразность реализации проекта. Сроки этой работы пока не сообщаются.