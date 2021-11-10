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В Минэнерго назвали водород энергией будущего
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Водород — это энергия будущего, сказал заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду. "Многие говорят, что водород... ПРАЙМ, 10.11.2021
энергетика, альтернативная энергетика, новости, минэнерго рф, водород, энергия, зеленая энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГЛАЗГО, 10 ноя — ПРАЙМ. Водород — это энергия будущего, сказал заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.
"Многие говорят, что водород — это энергия будущего и этот действительно так", — сказал Сорокин.
Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.
По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания подземные пласты.