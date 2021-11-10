ГЛАЗГО, 10 ноя — ПРАЙМ. Водород — это энергия будущего, сказал заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.

"Многие говорят, что водород — это энергия будущего и этот действительно так", — сказал Сорокин.

Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.

По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания подземные пласты.