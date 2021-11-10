ГЛАЗГО (Великобритания), 10 ноя — ПРАЙМ. Энергетический переход в России к "зелёным" источникам энергии будет проходить с помощью самых дешёвых решений, чтобы этот процесс не влиял критическим образом на цену электроэнергии для потребителя, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на мероприятии российской делегации в рамках конференции COP26.

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Энергопереход — мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

"Первое правило — ехать, а не шашечки. Наша главная задача — снизить выбросы по минимальной цене…. Мы должны начинать с наиболее дешёвых. Главная цель: чтобы потребитель не платил большую цену за энергетический переход. Это такое сквозное правило, которому мы следуем", — сказал Сорокин. Он отметил, что самый простой способ сокращения выбросов парниковых газов — это сокращение выбросов метана с применением новых технологий при добыче и транспортировке газа, а также при разработке угольных пластов.

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По словам Сорокина, эффективность транспортировки газа при применении таких технологий отличается от других систем в 3-4 раза по выбросам парниковых газов. Такой эффект должен учитываться, как действие по сохранению климата. "Мы видим потенциал снижения в несколько десятков миллионов тонн СО2-эквивалента до 2030 года", — сказал Сорокин. Чиновник уточнил, что пока не готов назвать стоимость этих усилий, но она не астрономическая, эффект будет большой.

Кроме того, будет вестись работа в нефтепереработки и нефтехимии: уменьшение сжигания углеводородов и использование водорода в производстве. В настоящее время утилизируется 85% сопутствующего газа, к 2030 будет 95%. Что также будет иметь огромное значение на объём выбросов парниковых газов, сказал он.

Сорокин также отметил, что будет решаться задача с переходом на водород. Он пояснил, что необходимо производить чистый водород, потому что в настоящее время производят в основном "серый водород". То есть на 80-85 миллионов тонн произведённого водорода, сопутствующая эмиссия парниковых газов в мире достигает 1 миллиарда тонн.

Сорокин пояснил, что ещё один важный сегмент — улавливание и закачка в хранилища СО2. С помощью этой технологии можно перевести водород из "серого" в другую категорию. При цене на тонну СО2 в 50-60 долларов это выгодно. Он отметил, что в год необходимо улавливать в мире более 200 миллионов тонн СО2, то есть улавливание становится востребованной услугой. В будущем стоимость улавливания должна снизиться.

"Если мы комплексно к этому подойдем, то можно максимально снизить стоимость для потребителя, потому что те способы, про которые я говорил, они коммерчески эффективны и на потребителя напрямую не влияют", — сказал Сорокин.