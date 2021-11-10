МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Начать производство на первой фазе проекта "Якутский СПГ" реально в 2027 году, финальное инвестиционое решение (FID) по этому этапу планируется принять в 2023 году, заявил гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов.

"Реальный график первого этапа — 2027 год. В нашей долгосрочной стратегии такой ориентир", — сказал Коробов в интервью Energy Intelligence, отвечая на вопрос о планах по срокам начала производства на "Якутском СПГ".

Он отметил, что в целом по проекту будет несколько инвестрешений. Во-первых, в начале 2022 года планируется FID для увеличения добычи газа до 6,2 миллиарда кубометров в год с 1,8 миллиарда в настоящее время.

Этот проект будет включать очистку газа, монетизацию жидких фракций и закачку газа обратно в залежь.

"Что касается FID строительства газопровода и первой очереди завода по производству СПГ, мы рассчитываем быть готовыми к ее сдаче в начале 2023 года", — заявил глава ЯТЭК.

Ключевым вопросом станет привлечение партнеров. Сейчас идут переговоры с рядом потенциальных международных и российских инвесторов. Одновременно акционеры ЯТЭК анализируют, какая должна быть у "Якутского СПГ" оптимальная структура собственности.

При этом компания точно намерена оставить за собой все по части upstream (разработка и добыча). "Наши акционеры решат, устраивает ли их мажоритарный или миноритарный пакет акций. Это во многом будет зависеть от того, каких партнеров мы привлечем", — отметил Коробов.

От напомнил, что на этапе pre-FEED компания TechnipFMC оценила общие инвестции в проект (по двум фазам) в 39,2 миллиарда евро, но реальная стоимость может быть ниже на 30%.

По словам Коробова, на первом этапе потребуется 3,4 миллиарда евро на добычу, еще 5,1 миллиарда на трубопроводы и около 7,5 миллиарда на строительство завода по производству СПГ с двумя очередями мощностью почти 9 миллионов тонн в год.

Второй этап предполагает около 9 миллиардов евро на расширение мощностей СПГ-завода, около 4,7 миллиарда евро на разведку и добычу и около 800 миллионов евро на дополнительные компрессорные станции, необходимые для увеличения пропускной способности газопровода и удвоения производства СПГ до 18 миллионов тонн в год.