МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил Блинкен.

"Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину", — сказал Блинкен по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Дефицит бюджета США уменьшился перед дебатами о лимите госдолга

Отвечая на вопрос о высоких ценах на энергоносители в Европе, госсекретарь США выразил мнение, что Россия может и должна наращивать поставки газа в регион.

Говоря о проекте "Северный поток 2", Блинкен напомнил, что США и Германия договорились предпринять действия, если выяснится, что Россия использует этот трубопровод в качестве инструмента политического давления против других стран.

США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом", заявил Блинкен.

"В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В свою очередь Кулеба заявил, что Россия "уже использует газ как оружие" против других стран. В этой связи украинский министр также отметил, что проект газопровода "Северный поток 2" является проблемой не только для его страны, но и для Европы в целом.

Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.