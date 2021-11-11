АЛМА-АТА, 11 ноя — ПРАЙМ. Казахстан, испытывающий дефицит электроэнергии в периоды повышенного потребления в вечерние часы пик, в предстоящий осенне-зимний период планирует покрывать его за счет перетоков из России, сообщила пресс-служба компании, управляющей электрическими сетями, KEGOC. Сибирская генерирующая компания увеличила выработку электроэнергии

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что за первые 10 месяцев текущего года в стране энергопотребление возросло на 8%, тогда как в прошлые годы рост составлял 1-2%. Этот рост, сопоставимый с 1-1,2 тысячи мВт электроэнергии, в министерстве связывают с потреблением энергии криптовалютными майнерами, в том числе нелегальными.

"В предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается (потребление — ред.) 17 тысяч МВт при собственной генерации 16,54 тысячи МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта", — говорится в пресс-релизе на сайте компании. При этом восполнение дефицита мощности за счет приобретения электроэнергии в России происходит и в настоящее время.

К примеру, по данным KEGOC, по состоянию на вчерашний вечерний максимум энергопотребление в Казахстане составило 14,838 тысячи МВт, а генерация – 14,265 тысячи МВт. "Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации, из которых 10 МВт – поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт — межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей Казахстана от заданного диспетчерского графика", — поясняется в сообщении. Россияне нарастили долги за электроэнергию

Также, по данным KEGOC, в настоящее время ряд энергоблоков на электростанциях Казахстана находится в плановом ремонте. "Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан", — сообщила пресс-служба.

KEGOC также подчеркивает, что майнинговые фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. По оценкам компании, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, нелегальных — 300-400 МВт.