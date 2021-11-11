МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива в четверг обновляет максимальное значение на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд, а межсезонного и летнего — третий день подряд, свидетельствуют итоги торгов. Минэнерго объяснило рост биржевой стоимости дизельного топлива

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в четверг выросла на 0,81% — до 61 275 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,48% и тоже достиг максимального значения — 54 880 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля показала небольшой рост на 0,09% и достигла рекордных 53 622 рублей.

Стоимость авиакеросина вновь стремится к своему рекорду, которого достигла 9 ноября — 58 513 рублей. В четверг авиатопливо подорожало на 0,92% — до 58 092 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 2,89%, составив 25 056 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — наоборот выросла на 3,75%, до 39 308 рублей.

Бензин продолжает дешеветь уже четвертый торговый день подряд. Тенденция к снижению его стоимости на бирже началась с октября. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в четверг на 0,46% — до 52 904 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,69%, до 53 700 рублей.

Минэнерго России в октябре объясняло текущий рост биржевых цен на дизтопливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.