МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти вне организации на уровне 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году остается неизменным, на 0,7 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 63,6 миллиона баррелей в сутки… Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2022 году также остается неизменным — на 3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 66,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Оценка по добыче нефти и конденсата вне организации в 2020 году также сохранена на уровне 62,98 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что в 2021 году добыча нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, вырастет в Канаде, России, Китае, Норвегии, Бразилии, Гайане и Катаре, а уменьшится — в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Египте. Основными драйверами роста в 2022 году должны стать Россия и США. Тем не менее, уровень инвестиций, особенно в сланцевую добычу в США, остается предметом беспокойства, считают авторы доклада.

Нефтяные запасы в ОЭСР в сентябре были ниже средних за 5 лет на 206 млн баррелей. ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти и конденсата в России

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре опустились ниже среднего уровня за пять лет на 206 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 163 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

"Согласно предварительным данным за сентябрь, общий объем коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР снизился на 18,5 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Достигнув отметки в 2,805 миллиона баррелей, они были на 374 миллиона баррелей ниже, чем год назад, на 206 миллиона баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет и на 163 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — сообщается в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.