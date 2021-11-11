МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Перекрытие газопровода "Ямал-Европа" было бы воспринято участниками рынка как крайне негативный сигнал и привело бы к очередному скачку цен на газ, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В Минэнерго допускают участие Китая в финансировании газопровода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"В теории "Газпром" может прокачивать те объемы, которые он сейчас прокачивает по "Ямал-Европе", через Украину. В моменте "Ямал-Европа" загружен примерно на 40% от проектной мощности, 9 ноября через него было прокачано 35 миллионов кубометров. Но в реальности перекрытие трубопровода было бы воспринято участниками рынка как крайне негативный сигнал", — прокомментировал Маринченко.

По его словам, зимой, когда спрос на газ вырастет из-за холодов, любые дополнительные транзитные мощности будут на вес золота —особенно учитывая, что пока заполненность газохранилищ в Европе, в том числе газпромовских, остается низкой.

Кроме того, добавил Маринченко, не факт, что "Газпром" согласится сильно увеличить прокачку через украинскую ГТС. "Поэтому перекрытие трубы привело бы к очередному ценовому скачку как фактор, увеличивающий вероятность физической нехватки газа зимой", — заключил он.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.