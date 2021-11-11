МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Росстандарт ожидает, что через пару лет доля "фальсификата" на российских АЗС снизится почти до нуля, такую оценку привел замглавы ведомства Алексей Кулешов.

"Думаю, что в ближайшее время мы удивимся и увидим очень хорошие цифры. В ближайшие пару лет доля на рынке фальсификатов практически будет сведена к нулю. Нуля, конечно, не будет, но она будет очень маленькая", — сказал Кулешов в ходе прямой линии, посвящённой качеству моторного топлива в России.

"Если 2015 год брать, то каждая пятая АЗС нарушала, даже больше. Потом пошло в начале резкое, потом постепенное снижение. Сегодня мы находим нарушения на, порядка, 6,5-7% АЗС", — привел статистику Кулешов.

И основная доля нарушений, порядка 15%, здесь относится к дизельному топливу, а к бензину — всего 1-3%, уточнил он.

При этом на сетевых АЗС, по словам Кулешова, есть системы контроля качества, и они не склонны к нарушениям. Росстандарт находит некачественное топливо в основном на небольших заправках, которые не принадлежат крупным федеральным или региональным сетям, но мимикрируют под них, меняя в названии одну букву.