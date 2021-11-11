МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Камыш-Бурунская ТЭЦ в Керчи возобновила теплоснабжение потребителей после остановки из-за короткого замыкания, сейчас идет ремонт генератора, сообщила пресс-служба компании "КрымТЭЦ", в управлении которой находится электростанция.

Сбой из-за короткого замыкания произошел утром в четверг на старейшей электростанции Крыма, Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи, идут восстановительные работы, сообщили ранее в компании "КрымТЭЦ".

"Теплоснабжение восстановили, генерацию электроэнергии пока нет — генератор еще в ремонте после скачка напряжения. Но на электроснабжение потребителей это не повлияет", — заявили в пресс-службе компании.

Причину короткого замыкания в компании "Крымэнерго", отвечающей за работоспособность энергосистемы и ее узлов, пока не пояснили, уточняет "КрымТЭЦ".

Камыш-Бурунская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1938 году. Основное топливо – природный газ. Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 30 МВт.

Установленная тепловая мощность – 174,9 Гкал/ч (по установленной тепло­вой мощности паровых котлов – 103 Гкал/ч). ТЭЦ отапливает значительную часть жилых домов и объектов соцкультбыта Керчи (766 тысяч квадратных метров) и является резервным источником электрообеспечения города.