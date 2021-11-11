МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" рассчитывает начать подготовку совместного с "Новатэком" проекта по производству водорода в 2022 году, сообщил РИА Новости директор направления "Водород и инновационная декарбонизация" "Северстали" Илья Павлов в кулуарах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).

"Новатэк" и "Северсталь" в июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали Меморандум по водородной энергетике и снижению выбросов парниковых газов, предусматривающий пробный проект производства "голубого" водорода. Стороны также договорились сотрудничать в области производства и поставок водорода, разработки технологических решений для использования топлива на основе водорода и его носителей, в том числе аммиака.

По словам Павлова, сейчас идёт разработка технико-экономического обоснования по улавливанию и захоронению СО2, что является неотъемлемой частью производства голубого водорода:

"Сейчас разбираемся с геологическими условиями вблизи Череповца, пытаемся понять экономику. Я думаю, в начале следующего года у нас будут здесь результаты, мы будем понимать, как работает экономика и дальше начнем считать проект, насколько может быть экономически оправдано производство голубого водорода".

Он добавил, что, возможно производство водорода с разными целями: для нужд Череповецкого металлургического комбината, для рынка.

"Либо, что еще более интересно, продукты на основе голубого водорода, то есть фактически голубые или зеленые низкоуглеродные продукты — например, метанол, который можно производить из водорода и уловленного СО2", — сказал Павлов.

Он отметил, что создание производства может занять несколько лет:

"Так как мы говорим о greenfield-проекте (создаваемом с нуля — ред.), то это несколько лет — наверное, в районе пяти". При этом Павлов не уточнил предполагаемый объём инвестиций в проект, однако сказал, что имеет смысл рассматривать проекты по улавливанию и захоронению от миллиона тонн, что требует больших вложений. По его словам, объём капвложений будет зависеть от диапазона по захоронению, локации, геологии и выбранной технологии по улавливанию.

Павлов уточнил, что доли в проекте между "Северсталью" и "Новатэком" ещё не распределены, это предстоит сделать до начала инвестирования.