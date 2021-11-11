МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.

Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал — Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.

"Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на пятницу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.

Результаты прошедших аукционов таким образом повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания воспользовалась в среду и четверг, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. При этом поток газа через Польшу по "Ямалу — Европе" (он идет в рамках брони на ноябрь) снизился по сравнению с показателями предыдущего дня примерно на треть и колебался в районе 625-760 тысяч кубометров в час.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".