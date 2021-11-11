МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Киев намерен обсудить с Вашингтоном проекты по добыче сланцевого газа на Украине, также интересуется проектами мини-АЭС, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев уверен в своем выигрыше по делу о евробондах

Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.

"На этих переговорах — нет (эти вопросы не обсуждались – ред.). Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться", — сказал Кулеба в интервью агентству "Укринформ", отвечая на вопрос, обсуждал ли он в ходе визита в Вашингтон темы сотрудничества с США в проектах по добыче сланцевого газа на Украине и возможность закупки мини-АЭС.

По его словам, украинская делегация в Вашингтоне провела предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой, и что для этого могут сделать США.

"Мы понимаем, что в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны с безопасностью", — добавил он.