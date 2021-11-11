МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Урана для работы нынешнего поколения АЭС хватит на 60 лет, однако новые технологии позволят реакторам использовать урановое сырье повторно, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачёв в кулуарах COP26.

"Есть некие сомнения о запасах урана, которыми обладает человечество… Мы видим совершенно спокойную ситуацию лет на 50-60. Это много и немного. Много, потому что это почти человеческая жизнь, и немного, потому что только расчетное время жизни наших реакторов 60 лет, продление может быть до ста", — сказал Лихачёв.

Он уточнил, что новые технологии позволят многократно использовать одно и тоже урановое сырьё. В этом случае урана хватит на 600 лет.

Кроме того, по словам Лихачева, Росатом может принять участие в новых проектах строительства АЭС в Турции.

"Все зависит от условий… Поэтому, если мы будем приглашены, если будут складываться условия, выгодные для нас, то, конечно, мы будем участвовать", — сказал Лихачёв, отвечая на вопрос об участии компании в строительстве новых АЭС в Турции.

Он отметил, что считает логичным для Турции продолжение строительства АЭС, а для Росатома — участие в их строительстве.

Госкорпорация "Росатом" также будет участвовать в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии, подтвердил Лихачев.

"В очередной раз мы представили все наши документы… Для нас это важный партнер, и мы будем участвовать в этом тендере", — сказал Лихачев журналистам.

Ранее неоднократно сообщалось о готовности "Росатома" принять участие в строительстве первой АЭС на территории Саудовской Аравии, речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключается возможность постройки АЭС малой или средней мощности.

Помимо этого, "Росатом" участвует в закрытых тендерах на строительство АЭС малой мощности в ряде стран, сообщил Лихачев.

"Мы участвуем в некоторых пока закрытых тендерах для других стран, и есть большой интерес (у потенциальных заказчиков – ред.)", — сказал Лихачёв, отвечая на вопрос, будет ли "Росатом" строить АЭС малой мощности в других станах.