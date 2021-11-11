МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что тариф на электроэнергию в республике может вырасти на 60% после того, как выросла цена на газ.

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

"Новый тариф на теплоэнергию пока не установлен, но мы прогнозируем рост примерно на 60%. Это сценарий, который мы использовали, чтобы рассчитать размер компенсации для граждан из-за увеличения тарифа", — заявил Спатарь в эфире телеканала TV8.

По его словам, правительство одобрило компенсацию роста тарифа на отопление, которая подразумевает оплату двух третей от увеличения расходов на первую гигакалорию — максимум 26 долларов в месяц. Министр отметил, что компенсация будет выплачиваться в течение пяти месяцев — с ноября по март 2022 года. Следующей осенью властям снова придется обсуждать вопрос помощи населению.