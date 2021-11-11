МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ связывает рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, несмотря на это, спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется, сообщили РИА Новости в министерстве. Цена дизельного топлива бьет рекорд четвертый день подряд

Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила рекордное значение четвёртый торговый день подряд, превысив 61 тысячу рублей за тонну. Летний и межсезонный дизель также обновляют ценовые максимумы. Вместе с тем растут и розничные цены. По данным Росстата, за две последние недели дизель подорожал почти на 60 копеек.

"Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса… Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты", — объяснили в Минэнерго.

По данным министерства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50% превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года. Суточное производство зимних сортов дизеля постепенно нарастает, на сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6% превышает уровень аналогичного периода 2019 года, при этом отгрузки на внутренний рынок выше на 12,9%.

"Текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок", — заверили в министерстве.

Переход на зимние сорта топлива, который ранее также подстегивал рост цен, уже завершается. По данным министерства, в целом нефтеперерабатывающая отрасль подготовилась к текущему периоду роста спроса на зимние сорта, по рекомендации Минэнерго завершив большую часть модернизаций НПЗ, в том числе направленных на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива.

"Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", — заключили в Минэнерго.