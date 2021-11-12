МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет утвержденный план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил его глава компании Алексей Миллер.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины", — приводятся слова Миллера в сообщении в Telegram-канале компании.