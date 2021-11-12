МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили темпы снижения на сомнениях в перспективах спроса, а также вследствие эффекта курсовых разниц из-за продолжающегося укрепления доллара на мировом валютном рынке, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается на дешевеющей нефти и уходе инвесторов от риска

По состоянию на 15.01 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent падают в цене на 1,45%, до 81,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,7%, до 80,2 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать краткосрочные перспективы спроса на рынке. Накануне ОПЕК опубликовала свой новый прогноз. В документе организация понизила ожидания от мирового спроса на нефть по итогам года и теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей, как было месяцем ранее.

Кроме того, ранее группа сенаторов-демократов направила письмо президенту США Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. Это может значительно снизить внешний спрос на нефть в США.

По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг, дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает резкий рост курса доллара на фоне всплеска инфляции в США.

В итоге текущую неделю нефть, видимо, завершит в минусе – обе марки дешевеют на данный момент за этот период на 1,3%. И такое снижение наблюдается уже три недели подряд после более чем двухмесячного ралли.