МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Киев ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа (СПГ) из эмирата Катар через польские терминалы, заявил замминистра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".

Он отметил готовность украинских властей покупать топливо у этой арабской страны.

"Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", — рассказал министр.

Немчинов заявил: Украина заинтересована, чтобы поставки СПГ шли через два польских терминала в Гданьске и Свиноуйсьце. Пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая, и над ее увеличением сейчас работают.

"Мы работаем над тем, чтобы физически ее увеличить и получать СПГ с этих двух терминов по прямому контракту с Катаром", — пояснил он.

Замминистра ранее заявил, что Украина находится в состоянии энергетической войны с Россией, которая, по мнению официального Киева, блокирует импорт энергетического угля из Казахстана, не пуская вагоны с углем в страну.