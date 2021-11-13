МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что к 2035 году цены на традиционную и возобновляемую генерацию сравняются и будет достигнут "сетевой паритет", что позволит не продлевать текущую программу поддержки ВИЭ, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"У нас запущена программа поддержки до 2035 года, сегодня она работает … Объём построенной мощности к 2035 году будет ещё 8-9 ГВт. Осенний конкурс, отбор этих проектов, показал, что производители уже имеют компетенции … и цены уже упали. Поэтому надеемся, что после 2035 года, а может и раньше, будет ценовой паритет между традиционной генерацией и возобновляемой, и поэтому это даст возможность уже без поддержки дальше продолжать наращивание ВИЭ", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Объем программы поддержки зеленой энергетики в России до 2035 года составит 360 миллиардов рублей.

Шульгинов напомнил, что до 2050 года в энергобалансе РФ предусмотрено увеличение объёмов ВИЭ, что даст возможность до 2060 года обеспечить углеродную нейтральность. В октябре глава Минэнерго отмечал, что Россия к 2035 году увеличит долю ВИЭ в энергобалансе с 0,5% до 4,5%.

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.