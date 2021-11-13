МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сценарий, при котором Белоруссия блокирует транзит российского газа в Европу выгоден России, считает польский портал Defence24. Путин высказался об угрозах Минска перекрыть транзит газа в ЕС

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил приостановить транзит газа из России, который идет по трубопроводу "Ямал-Европа" через белорусскую территорию, если Евросоюз решит ввести новые санкции в отношении Минска.

По мнению автора публикации в Defence24, Россия такие заявления поощряет, поскольку привыкла использовать энергоресурсы для достижения политических целей. Сложившаяся ситуация на газовом рынке выгодна для РФ, поскольку может ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", а также быть важным аргументом для "Газпрома" в переговорах с контрагентами, полагает автор. энергоресурсы утверждает, что Россия якобы несет ответственность за нынешний энергетический кризис в Европе и поощряет высказывания Александра Лукашенко о приостановке транзита.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени, достигая в октябре отметки в 1937 долларов за тысячу кубометров. Ряд западных политиков обвиняет в сложившнйся ситуации Россию. Президент России Владимир Путин назвал абсурдными заявления об использовании Россией газа как оружия. Москва не раз отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.