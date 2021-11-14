ЛОНДОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока 2", которое в действительности официально завершилось еще в сентябре. Зеленский попросил США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток 2", — заявила министр в статье для газеты Sunday Telegraph.

По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.