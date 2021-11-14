МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. На Украине простаивают 90% мощностей государственных теплоэлектростанций, рекордные 14 энергоблоков не работают из-за нехватки угля, сообщает издание "УНИАН", ссылаясь на данные диспетчера "Укрэнерго". "Они что-то знают". Зачем Китай скупает уголь по всему миру

На государственных ТЭС работают всего 3 из 23 энергоблоков, что составляет 10% их мощности. Большая часть энергоблоков — 14 штук — простаивает из-за дефицита угля, еще шесть находятся на разных стадиях ремонта оборудования, уточняет издание.

"По состоянию на утро 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля", — говорится в сообщении.

При этом на частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего четыре энергоблока, уточняет издание. Зеленский попросил США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предупреждал о дефиците угля на складах украинских ТЭС. По его словам, запасы составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн меньше гарантированных запасов.

"Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планирует делать власть, чтобы решить этот крайне важный вопрос", — заявил он.