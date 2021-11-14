ПАРИЖ, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис

"Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу — ред.), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ", — заявил Боррель в интервью France 24.

Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.