МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Введение тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) методом эталонных расходов не приведет к росту ее стоимости для населения, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В России предложили ужесточить наказание за неоплату электричества

Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда ТСО, а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике.

"Установление тарифов на передачу электроэнергии путем применения метода эталонов не приведет к росту ее стоимости для населения", — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что служба прорабатывает вопрос установления таких тарифов, в дальнейшем также будет определен шаблон сбора информации у организаций для определения эталонов.

"На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей… Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", — уточняется в сообщении.

Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.

При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы.