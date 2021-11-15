АБУ-ДАБИ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует до конца года выйти на поставки газа с Новопортовского месторождения на Ямале в объеме более 20 миллионов кубометров в сутки, сообщил журналистам зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в кулуарах конференции ADIPEC.

"Мы последовательно вводим дополнительные инфраструктурные объекты, наращиваем добычу. Сейчас мы поставляем около 17-18 миллионов кубов в сутки, будем до конца года увеличивать до более чем 20 миллионов кубов", — сказал Яковлев, комментируя поставки газа с Новопорта.

Он отметил, что на следующий год план по поставкам газа с месторождения еще не сформирован.

В октябре в корпоративном издании "Газпром трансгаз Югорск" сообщалось, что "Газпром нефть" начала подачу газа со своего Новопортовского месторождения в систему "Газпрома". Среднесуточный объем поставок тогда составлял 10 миллионов кубометров.

Проект позволит обеспечить максимальную эффективность разработки Новопортовского месторождения, которое сегодня является одним из самых крупных нефтегазовых месторождений на Ямале. Со временем с каждой тонной извлекаемых жидких углеводородов на Новопортовском месторождении будут добывать до пяти тысяч кубометров газа. Извлекаемый объем запаса газа составляет 324 миллиарда кубометров (с учетом палеозойских отложений).