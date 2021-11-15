Дизтопливо в Москве подорожало за неделю с 8 по 15 ноября на 46 копеек, до 51,23 рубля за литр
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на автозаправках в Москве за неделю с 8 по 15 ноября ускорили темпы роста, бензин также подорожал, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
По данным ассоциации, дизельное топливо подорожало за неделю на 46 копеек, до 51,23 рубля за литр. На предыдущей неделе, с 1 по 8 ноября, его стоимость выросла только на 7 копеек.
Бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 16 копеек, до 46,69 рубля за литр, Аи-95 — также на 16 копеек, до 51,66 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 40 копеек, до 59,38 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива увеличилась в сетях АЗС "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", а также у "Нефтьмагистрали", ЕКА, "Петрол Комплекса", Shell и "Транс-АЗС".
Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.
Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизельного топлива снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. На неделе с 27 сентября по 4 октября цены вновь перешли к росту.
https://1prime.ru/energy/20211115/835219183.html