МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на автозаправках в Москве за неделю с 8 по 15 ноября ускорили темпы роста, бензин также подорожал, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). ФАС направит в правительство предложения по стабилизации цен на дизель

По данным ассоциации, дизельное топливо подорожало за неделю на 46 копеек, до 51,23 рубля за литр. На предыдущей неделе, с 1 по 8 ноября, его стоимость выросла только на 7 копеек.

Бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 16 копеек, до 46,69 рубля за литр, Аи-95 — также на 16 копеек, до 51,66 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 40 копеек, до 59,38 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива увеличилась в сетях АЗС "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", а также у "Нефтьмагистрали", ЕКА, "Петрол Комплекса", Shell и "Транс-АЗС".

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизельного топлива снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. На неделе с 27 сентября по 4 октября цены вновь перешли к росту.