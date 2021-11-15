КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Запас угля на украинских ТЭС сократился за неделю на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны быть на уровне 758,3 тысячи тонн, следует из данных, представленных на сайте минэнерго Украины в понедельник. Глава ЛНР заявил о невозможности поставок угля на Украину

Ранее "Укрэнерго" сообщил, что запас угля на ТЭС страны на 9 ноября составлял около 479,3 тысячи тонн. В минэнерго рассказывали о планах украинских компаний получить в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала государственная компания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Наименьшим запасом угля владеет Приднепровская ТЭС – 3,6 тысячи тонн при гарантированном запасе 28 тысяч тонн, Запорожская ТЭС – 4,8 тысячи тонн при гарантированном запасе 80 тысяч тонн и Ладыжинская ТЭС – 8,3 тысячи тонн при гарантированном запасе 59 тысяч тонн.

В то же время фактические запасы угля на Луганской ТЭС превышают гарантированные, сейчас на складах станции находится 61,7 тысячи тонн топлива при гарантированном запасе 34 тысячи тонн. На Добротворской ТЭС фактические запасы находятся на уровне гарантированных – 34,6 тысячи тонн при гарантированном запасе 35 тысяч тонн.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил в конце октября, что 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля на украинские ТЭС. При этом он подчеркнул, что решение не затрагивает коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд отопления и энергетики. Эти сведения РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, отметив, что прекращение поставок энергетического угля на Украину связано ростом потребностей России, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от планов по накоплению угля для отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября утверждал, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.