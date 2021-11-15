КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2", заявил глава компании Юрий Витренко. Такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA.

"Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2"! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA", — написал Витренко в своем Facebook.

Ранее компания подавала заявку на участие в процессе сертификации оператора проекта, сообщал в октябре Витренко.

"Мы готовы предоставить свою юридическую позицию регулятору уже в ближайшее время. Она строится на том, что "Северный поток 2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному законодательству… Доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока 2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран, и регулятор обязан учесть это влияние. Европейское энергетическое законодательство требует, чтоб оператор "Северного потока 2" был полностью отделен и независим от "Газпрома" и чтобы третьи стороны получили доступ к этому газопроводу не только на последних его километрах, а по всему трубопроводу от начальной точки в РФ до конечной в Германии", — заявил Витренко в своем видеообращении, которое опубликовано в его Facebook.