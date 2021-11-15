КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока 2". "Газпром" сохранил на вторник схему транзита газа через Польшу и Украину

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA.

"Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, — как технические, так и политические, — которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", — написал Макогон в своем Facebook.