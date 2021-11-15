БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Регулятор ФРГ подтвердил, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG без права вето, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Эксперт оценил возможность Украины повлиять на "Северный поток-2"

Ранее об этом сообщали представители обеих украинских компаний.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что предприятия "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять свое мнение. Права вето это не подразумевает", — заявили в пресс-службе.