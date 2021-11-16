МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после снижения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. В США прогнозируют рост добычи в крупнейших нефтегазовых районах страны

По состоянию на 8.03 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,82% — до 82,72 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,66%, до 80,28 доллара за баррель.

В понедельник нефть снизилась в цене примерно на 1%, чему способствовал прогноз минэнерго США. Согласно прогнозу, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США в декабре вырастет на 85 тысяч баррелей в день, или на 1% по сравнению с ноябрем — до 8,316 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы оценивали новые ограничения из-за COVID-19 в Европе. "Европа вводит новые ограничения из-за пандемии, и усиливается давление на президента США Байдена, чтобы он использовал резервы США для сдерживания роста цен на бензин", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.