МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Очередной общенациональный скандал разворачивается в Соединенных Штатах: в одном котле кипит модная экологическая повестка, прямое нарушение субординации и отношения с главным союзником. Как пишет обозреватель РИА Новости, дело в том, что губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить нефтегазопровод Line 5.

"Невзирая на то, что Уитмер демократ (и предполагается, что следует строго в фарватере партийной политики Джо Байдена), ее решение имело такой трансграничный отклик, что разогревать стремительно холодеющие отношения с Канадой аврально бросился весь Белый дом", — пишет агентство.

Топливопровод Line 5 был построен в 1953 году и представляет собой две параллельных трубы диаметром 20 дюймов, по которым осуществляются поставки природного газа (пропана), а также легких сортов сырой нефти, легкой синтетической нефти и жидкого газового концентрата.

Line 5 начинается на западе Канады, в районе Форта МакМюррей и Эдмонтона. Именно там залегают битуминозные пески — источник канадского топлива и благосостояния. Далее трубопровод уходит на юг, пересекает границу и заходит в штат Висконсин, чтобы дальше идти строго на восток — аккурат до слияния трех Великих озер Америки: Сьюпериор, Мичиган и Гурон. Здесь магистраль ныряет в пресные воды пролива Макино и через четыре с половиной километра вновь выходит на поверхность, чтобы уйти вниз по карте через весь штат Мичиган. В районе городка Сарния, штат Онтарио, трубы пересекают государственную границу с Канадой и дальше уже в виде трубопроводов Line 7 и Line 9 несут свой полезный груз до Монреаля и дальше до Торонто. Фактически это канадская линия, проходящая транзитом по территории двух штатов США.

Так как отношения между Вашингтоном и Оттавой всегда были максимально близкими, дружескими и союзническими, то канадцы не возражали против строительства интерконнектора Line 10: по нему часть сырья поставлялась дополнительно в Буффало.

По Line 5 в сутки прокачивается 540 тысяч баррелей нефти. Он покрывает 65% потребности всего штата Мичиган в пропане. То есть на лицо взаимовыгодное сотрудничество, когда канадцы и перекачивают необходимые ресурсы на собственные нефтеперерабатывающие предприятия на востоке страны, и сильно выручают соседа, попутно, естественно, не забывая пополнять собственный бюджет.

За почти семьдесят лет работы нефтегазопровод работал без сбоев и особых нареканий. Единственная значимая авария произошла в 2010 году: в один из притоков реки Мичиган в результате разлива попало порядка двадцати тысяч баррелей нефти. Компания-оператор Enbridge погасила все издержки, устранила последствия разлива, инцидент считался исчерпанным.

А потом власть в Вашингтоне сменилась, а вместе с ней и государственный курс развития энергетики.

"Канада едва оправилась от предыдущего дружеского удара в спину со стороны США, когда летом текущего года Джо Байден личным распоряжением запретил строительство стратегически важного для Канады нефтепровода Keystone XL, из-за чего канадская компания TC Energy и штат Альберта, инвестировавший проект, понесли убытки в размере почти двух миллиардов долларов.Вашингтон даже не пытался подсластить горькую пилюлю, и, хотя официальная Оттава сейчас не возвращается к этой теме, можно не сомневаться, что отношения между союзниками это ничуть не улучшило", — отмечает автор статьи.

Вначале в американскую прессу стали массово вбрасывать жуткие истории о том, что четырехкилометровый отрезок спаренной трубы, что проходит по дну пролива Макино, чрезвычайно изношен и существует высокая вероятность экологической катастрофы. Далее, так как канадцы упорно игнорировали все намеки и продолжали качать нефть со своего запада на свой же восток, в ход пошли более радикальные меры. В октябре в небольшом городке Вассар (округ Таскола, штат Мичиган) на одну из компрессорных станций, обслуживающих Line 5, прорвалась группа активистов в масках, они повредили оборудование. Из-за этого насосная станция была остановлена, что привело к сбою графика поставок топлива.

Дальше — больше. Целый губернатор штата без уведомлений и предупреждений соседа, союзника и владельца трубы, личным распоряжением приказала полностью остановить прокачку. На решение не повлияло даже то, что канадцы загодя пригласили для проведения технического аудита подводной части трубопровода специалистов из Инженерного корпуса армии США.

Канада отреагировала молниеносно и максимально жестко. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вопрос работы Line 5 не подлежит обсуждению и, если Вашингтон немедленно не отменит местное распоряжение и не гарантирует беспрепятственную работу сырьевой магистрали, Оттава готова пойти в суд.

Согласно двустороннему соглашению от 1977 года стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов, а нарушитель обязан выплатить внушительную неустойку.

Оатор отмечает: неизвестно, что больше повлияло на Белый дом — то ли незапланированные в бюджете траты, то ли неиллюзорная вероятность еще больше заморозить отношения с главным союзником до исторического минимума, но он поспешил уверить Оттаву, что США не рассматривают возможность остановки Line 5, и предложил организовать срочные переговоры.

"Штаты, верные своей доктрине быть первыми во всем хорошем против всего плохого, самостоятельно выпестовали и выкормили современных зеленых. Последние получили карт-бланш на любые действия, включая идущие вразрез с уголовным кодексом. Достаточно лишь провести широкую медийную кампанию и заявить благородную цель сохранения природы — и можно творить фактически полный беспредел", — пишет РИА Новости.

В этой ситуации можно было бы позлорадствовать очередному провалу западных стран, если бы не одно но. Зеленая повестка максимально агрессивно проталкивается во все отрасли промышленности, включая те, где широко представлены интересы России.